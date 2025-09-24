Die Ausschüsse sind überzeugt, der Stadtrat entscheidet: Auf einem Gebäude der Stadt Magdeburg sollen 3.000 Quadratmeter ergrünen. Billig ist das Ganze nicht.

Blick auf den zentralen Bauhof Magdeburgs in der Schwiesaustraße, dessen Dach begrünt werden soll.

Magdeburg. - Magdeburg könnte bald ein weiteres Dach haben, das mehr kann als Regen abhalten. Ein Bauwerk von 1915, eigentlich gebaut für Maschinen und später genutzt vom VEB Chemieanlagenbau, soll nun zur grünen Klimaanlage werden.