Kriminalität vorbeugen Damit Senioren in Magdeburg nicht auf Betrüger hereinfallen

Schon 2001 gründeten ehemalige Polizeibeamte und interessierte Bürger in Magdeburg die Gruppe der Senioren-Sicherheitsberater. Die ersten Jahre trafen sie sich monatlich in den Räumen des Dezernates Polizeiliche Prävention in der Sternstraße. Warum es jetzt erneut einen Umzug gibt und was das bedeutet.