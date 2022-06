Darum ist mehr Geld für die Arbeit in den Magdeburger Stadtteilen auch 2022 denkbar

75.000 Euro standen in diesem Jahr für GWA-Gruppen in Magdeburg zur Verfügung. Obwohl das Geld nur zu einem Drittel abgerufen wurde, ist diese Summe auch für 2022 denkbar.

Magdeburg - Sie sorgen vielfach für gesellschaftliches Leben und Gemeinschaft in den Stadtteilen, sie organisieren Feste und Veranstaltungen, aber auch für identitätsstiftende Elemente. Im vergangenen Jahr hatten die Gruppen für Gemeinwesenarbeit (GWA) nach dem Pandemiejahr 2020 75.000 Euro für ihre Arbeit erhalten und damit etwa 25.000 Euro mehr als in den vorangegangenen Jahren. Obwohl das Geld in diesem Jahr nicht ausgeschöpft wurde, könnten die Gruppen auch im nächsten Jahr 75.000 Euro erhalten. Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz hat bereits einen entsprechenden Antrag in die Stadtratsdebatte eingebracht.