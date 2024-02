Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Rund 92 Millionen Euro – so die letzte Beschlusslage des Magdeburger Stadtrats – soll die Sanierung der Stadthalle kosten. Sie ist eines der wegweisenden Bauwerke der Moderne in Magdeburg und soll im Zuge der Sanierung unter Berücksichtigung aller aktueller Anforderungen an Technik, Sicherheit, Barrierefreiheit und Komfort, dem ursprünglichen Zustand wieder angenähert werden.