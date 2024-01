Darum lassen Jäger in Magdeburg Innereien von Wildtieren am Waldrand liegen

Ein Warnschild informiert an der B189 über eine Treibjagd. Doch laut der Stadt Magdeburg nicht bei jeder Jagd müssen entsprechende Schilder aufgestellt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mit diesem Anblick hatte er beim Spazierengehen wohl nicht gerechnet: Ein Volksstimme-Leser meldete sich bei der Redaktion, nachdem er am vergangenen Wochenende am Waldrand in Magdeburg nach einer Jagd Innereien von Tieren zwischen Gestrüpp gefunden hatte. Eine „Sauerei“, findet er, die wohl aus seiner Sicht „kein vernünftiger Jäger“ liegen gelassen hätte.