Mit bis zu 39 Grad steht Magdeburg vor einem Sommertag der Superlative – eine echte Herausforderung für alle, die arbeiten müssen. Von Frühschichten bis Eisbecher: So begegnen Bauarbeiter, Stadtwerke und Redaktionen der Hitze.

Heiß, heißer, Mittwoch: So arbeitet Magdeburg bei fast 40 Grad

Hitzealarm in der Stadt

Hitze-Stopp auf der Baustelle: Die Tiefbauer Sandro John und Dennis Golacz nutzen den Schatten des Baggers, um kurz durchzuatmen. In der Gluthitze ssind die Werner-Bau-Mitarbeiter derzeit ind der Goslarer Straße in Magdeburg-Lemsdorf im Einsatz.

Magdeburg. - Magdeburg ächzt unter der Hitze: Am 2. Juli 2025 sollen die Temperaturen auf bis zu 39 Grad steigen – das wäre der bisher heißeste Tag des Jahres. Während sich viele Menschen mit einem Eis an der Elbe abkühlen oder sich in klimatisierte Räume zurückziehen, heißt es für andere: durchhalten. Denn nicht alle Arbeitsplätze sind hitzefrei.