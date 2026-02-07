weather schneeregen
  4. Aus für Nahversorger: Darum musste der Netto in Magdeburg schließen

Die Schließung der Netto-Filiale in Magdeburg-Buckau hinterlässt eine spürbare Lücke in der Nahversorgung. Nun äußert sich das Unternehmen erstmals zu den Hintergründen.

Von Karolin Aertel 07.02.2026, 07:10
Am 31. Januar 2026 öffnete der Netto-Discounter in Magdeburgs Stadtteil Buckau ein letztes Mal.
Am 31. Januar 2026 öffnete der Netto-Discounter in Magdeburgs Stadtteil Buckau ein letztes Mal. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Die Schließung des Discounters Netto in Magdeburg-Buckau Ende Januar hat nicht nur ein Loch in das Netz der Nahversorger im Stadtteil hinterlassen, sondern auch Fragen nach Gründen und Konsequenzen aufgeworfen. Nun äußert sich Netto zu den Hintergründen.