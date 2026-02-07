Die Schließung der Netto-Filiale in Magdeburg-Buckau hinterlässt eine spürbare Lücke in der Nahversorgung. Nun äußert sich das Unternehmen erstmals zu den Hintergründen.

Darum musste der Netto in Magdeburg schließen

Am 31. Januar 2026 öffnete der Netto-Discounter in Magdeburgs Stadtteil Buckau ein letztes Mal.

Magdeburg. - Die Schließung des Discounters Netto in Magdeburg-Buckau Ende Januar hat nicht nur ein Loch in das Netz der Nahversorger im Stadtteil hinterlassen, sondern auch Fragen nach Gründen und Konsequenzen aufgeworfen. Nun äußert sich Netto zu den Hintergründen.