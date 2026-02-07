weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Kontroverse Debatte im Stadtrat: Deutschlandfahne vor Schulen: Streit um Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg

Ist die Deutschlandflagge ein verbindendes Symbol oder spaltet sie eher? Diese Frage dominierte eine kontroverse Debatte im Magdeburger Stadtrat, die deutlich endete.

Von Sabine Lindenau 07.02.2026, 07:40
Eine Deutschland-Flagge vor einem Schulgebäude: Im Magdeburger Stadtrat gab es unterschiedliche Auffassungen über eine Dauerbeflaggung. Symbolfoto: IMAGO/Christian Schroedter

Magdeburg. - Wirkt sie identitätsstiftend oder steckt dahinter nichts als reine Symbolpolitik? Beim AfD-Antrag, vor allen Schulen und Dienstgebäuden in Magdeburg die Deutschlandflagge zu hissen, gingen die Meinungen im Stadtrat weit auseinander.