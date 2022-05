Das bieten die Magdeburger Museen zum Internationalen Museumstag

Zum Internationalen Museumstag laden die Magdeburger Museen am 15. Mai mit ihren Ausstellungen ein. Vorträge, Sonderführungen und mehr sind geplant, um die Bevölkerung für die Einrichtungen zu begeistern.

Ein Blick in die Ausstellung Waldeinsamkeit im Magdeburger Kunstmuseum. Auch die Einrichtung im Kloster Unser Lieben Frauen lädt Besucher am Internationalen Museumstag ein.

Magdeburg - Deutschlandweit wird am kommenden Sonntag wieder der Internationale Museumstag gefeiert. Hier ein Überblick über die Aktionen und Ausstellungen in den Magdeburger Museen. Gleich vorweg: Der Eintritt an diesem besonderen Tag ist frei und die Besucher erwartet von 10 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm.