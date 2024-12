Eine eigene Lichterwelt-Figur gibt es im Stadtteil Cracau in Magdeburg noch nicht. Doch alljährlich ist auf Familie Müller Verlass, die ihr Wohnhaus in ein funkelndes Winter-Wunderland verwandeln.

Magdeburg - An der Pechauer Straße erstrahlt seit einigen Tagen wieder das Cracauer Weihnachtshaus. Mit vielen bunten Lichterketten und anderen Dekorationselementen verwandeln Hans-Joachim und Marlies Müller alljährlich ihr Wohnhaus samt Vorgarten in ein Winter-Wunderland.

Tatkräftige Unterstützung beim Aufbau leisten die Kinder der Eheleute. Angefangen hat alles 1998. In den darauffolgenden Jahren ist das Glitzern stetig mehr geworden. Neben Lichtern ist unter anderem eine tönende Lokomotive sowie ein Weihnachtsmann zu erleben, der per Bewegungsmelder sein „Jingle Bells“ singt.

Der Vorgarten funkelt in vielen bunten Farben. Foto; Konstantin Kraft

Das Weihnachtshaus leuchtet jeweils in den Morgenstunden von 6 bis 8 Uhr sowie am Nachmittag und Abend ab 16.30 Uhr auf. Bis Ende Dezember bleibt all dies in Betrieb, so Hans-Joachim Müller. Zahlreiche Familien mit Kindern besuchen das funkelnde Haus. Auch Gruppen aus den Pfeifferschen Stiftungen sind regelmäßig vor Ort.

"Frohe Weihnachten" steht als Botschaft am Torbogen. Foto: Konstantin Kraft

Für Familie Müller ist es eine Herzensangelegenheit, ihnen allen mit den Lichtern eine Freude in der Adventszeit zu bereiten. Gerne verteilt der Hausherr dazu noch Süßigkeiten an die Besucher vorm Zaun.

So lange es geht, soll diese Leuchttradition fortgesetzt werden.