Magdeburg/vs. - Wer Lotto spielt und nicht direkt gewinnt, tut doch etwas Gutes für gemeinnützige Projekte. Ein Teil der Einsätze fließt so in Sport, Kultur und kirchliche Denkmalpflege. Lotto Sachsen-Anhalt hat jetzt 1,32 Millionen Euro Fördermittel für 43 gemeinnützige Vorhaben im Land freigegeben. Darunter auch drei Projekte in Magdeburg.

Im Einzelnen können sich folgende Einrichtungen in Magdeburg freuen: Das Kulturhistorische Museum erhält 53.000 Euro für die Sonderausstellung „Der Magdeburger Dom und die Wiederentdeckung des Mittelalters in Preußen“. Die Schau wird ab September zu sehen sein. 2025 jährt sich zum 200. Mal der Beginn der großen Restaurierungskampagne am Magdeburger Dom. Gemeinsam mit der Vollendung des Kölner Doms und der Wiederherstellung der Marienburg bei Danzig ist dies ein Pionierprojekt der Denkmalpflege in Preußen im frühen 19. Jahrhundert. Der Magdeburger Dom ist das meistbesuchte Bauwerk Sachsen-Anhalts.

Förderung für Telemann-Fest

27.000 Euro erhält die Landeshauptstadt Magdeburg für das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung für das 4. Telemann-Sommerfest „Freude, Lust und Töne“ am 28. Juni. Die Veranstaltung kombiniert barocke Musik, Mitmach-Aktionen und interaktive Erlebnisse, um die Zeit Georg Philipp Telemanns lebendig werden zu lassen, heißt es in der Mitteilung von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt.

Das Telemann-Sommerfest würdigt in diesem Jahr auch das 200-jährige Bestehen des Klosterbergegartens in Magdeburg und ermöglicht niederschwellig einen Zugang zu Kunst und Kultur.

Das Forum Gestaltung erhält 14.000 Euro für die Ausstellung „Große Reise. Der Maler Philipp Wewerka und Gäste“. Die Schau wird voraussichtlich ab 1. September zu sehen sein.

In diesem Jahr wird der Maler und Zeichner Philipp Wewerka 60 Jahre alt. Er ist Autist. Die geplante Ausstellung würdigt erstmals umfassend sein Lebenswerk und ist ein Beitrag zur Inklusion, speziell zur Sichtbarmachung der Bandbreite künstlerischer Reflexionsformen. Aus über 1.000 Papierarbeiten wird ein immer wiederkehrender Themenkreis gezeigt – unter anderem Arbeiten mal in leuchtenden Farben und mal stark reduziert.

Die Lotteriefördermittel stammen aus den Spieleinnahmen. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent – auf Antrag – gemeinnützigen Vorhaben in Sachsen-Anhalt zugute. Im vergangenen Jahr hatte Lotto Sachsen-Anhalt 397 Projekte mit 6,983 Millionen Euro gefördert. Seit 1991 sind mehr als 240 Millionen Euro an Lotteriefördermitteln in gemeinnützige Vorhaben in Sachsen-Anhalt geflossen.