Grundstücksbesitzer in Magdeburg sind in Sorge: Drängwasser droht ihre Grundstücke mehr und mehr zu überfluten.

Das Hochwasser kommt näher: In diesem Wohngebiet sind Eigenheime in Gefahr

Es ist eigentlich kein Grundstück am See. Doch Wasser aus dem Graben dahinter drängt auf das Gelände von Robert Günther-Steinbach (links). Auf fast 1.000 Quadratmetern steht es bis zu 40 Zentimeter hoch. Auch seine Nachbarin Katrin Hoffert ist besorgt.

Magdeburg. - Ein Haus am See: Was für viele ein Traum ist, wird für Anlieger eines Wohngebietes im Osten Magdeburgs gerade zum Albtraum. Ihre Grundstücke sind überflutet. Zusätzlich droht Drängwasser in die Keller einzudringen. Viele vor Ort sind nach etlichen Anrufen bei Feuerwehr, Stadt und THW frustriert. Die Angst, die Gullis könnten volllaufen und dafür sorgen, dass sie nicht einmal mehr ihre Toiletten nutzen können, wächst. Werden ihre Hilferufe doch noch erhört? So steht es aktuell um das Hochwasser in der Landeshauptstadt.