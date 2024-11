Am 8.11.2024 wird der Partnerschaftsvertrag zwischen Magdeburg und Kiryat Motzkin unterzeichnet. Was hat die Kommune im Norden Israels zu bieten?

Magdeburg. - Und da waren es acht: Wenn die Magdeburger am 8.11.2024 am Abend ins Bett gehen, hat ihre Heimatstadt eine Städtepartnerschaft mehr. Im Laufe des Tages wird nämlich die Freundschaft zwischen der Elbestadt und Kiryat Motzkin mit Unterschrift und Siegel offiziell. Künftig soll der Austausch mit der Stadt mit knapp 52.000 Einwohnern im Norden Israels in besonderer Weise gepflegt werden – so wie das mit den anderen Städten in aktiver Partnerschaft bereits der Fall ist. Bislang pflegt Magdeburg engere Beziehungen zu Braunschweig, Harbin in China, Le Havre in Frankreich, Nashville in den USA, Sarajevo in Bosnien-Herzegowina, Saporishja in der Ukraine und Radom in Polen. Doch um was für eine Stadt handelt es sich bei Kiryat Motzkin?

Magdeburger Partnerstadt Kiryat Motzkin ist eine junge Kommune

Kiryat Motzkin ist eine junge Stadt. 1924 wurde das Land für Kiryat Motzkin von der „Haifa Bay Training Company“ erworben. Der Name der Stadt erinnert an Leo Motzkin, einem der Initiatoren des ersten Zionistischen Weltkongresses. 1935 zogen die ersten Familien in die Siedlung ein. 1940 erhielt Kiryat Motzkin den Status einer Gemeinde.

Im Jahr 1976 erhielt die Neugründung des Status einer Stadt. Ein wichtiger Schritt in der jüngeren Geschichte war die Entscheidung, das Militärlager „Kordani“ in den 1980er Jahren in das Stadtgebiet zu integrieren. Diese Fläche wurde später für den Bau des „Artisans' Quarters“ genutzt, einem neuen Wohnviertel mit vielen geplanten Wohneinheiten.

Wie Kiryat Motzkin aufgebaut ist

Die Stadt besteht aus mehreren unterschiedlichen Nachbarschaften, die jeweils ihren eigenen Charme und Charakter haben. Das Viertel „Lev Motzkin“ im Zentrum ist bekannt für seine Hochhäuser und Handelszentren, darunter das Rabmad, eines der ersten Handelszentren Israels.

„Old Motzkin“ ist der ursprüngliche Siedlungskern, während „Neve Avivim“ und „Neve Ganim“ für ihre luxuriösen Villen und hohen Wohngebäude bekannt sind. Zu den jüngsten Entwicklungen gehört das Viertel der „Künstlerwohnungen“, das auf dem ehemaligen Gelände des Militärlagers „Kordani“ entstand.

Sehenswürdigkeiten in Kiryat Motzkin

Das Wahrzeichen von Kiryat Motzkin ist der historische Wasserturm, der als Symbol für das erste Gebäude der Siedlung dient.

Zu den bekanntesten Einrichtungen gehört das „Beit Groshkevich“, ein historisches Museum, das in dem ehemaligen Haus des ersten Ratsvorsitzenden der Stadt Aryeh Leib Groshkevich untergebracht ist. Das Gebäude wurde 2004 renoviert und 2006 als Museum eingeweiht.

Kultur in Magdeburger Partnerstadt

Außerdem gibt es ein städtisches Konservatorium für Musik und Stimmentwicklung sowie mehrere Schulen und Jugendzentren. Die Stadt hat auch ein hochmodernes Theater, das 2010 eröffnet wurde und Platz für 894 Besucher bietet.

Die Simcha Miller Municipal Library ist die öffentliche Bibliothek, die im Jahr 1998 einen Neubau bekam. Unter anderem verfügt diese über 55.000 Leihbücher in Hebräisch, Englisch, Russisch und Französisch. Zusätzlich einem Bestand an Lehrbüchern verfügt die Bibliothek über eine Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten und es gibt hier ein Puppentheater.

Im Jahr 2010 wurde in der Stadt ein Theatersaal eingeweiht. Er verfügt über 894 Sitzplätze. Die Halle liegt in der Nähe des Tierparks und gilt hinsichtlich ihrer Akustik als hochmodern.

Spitzensport in Magdeburger Partnerstadt

Die Stadt bietet ihren Bewohnern eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. Der „Hai-Park“ ist ein großes Freizeitgelände. Für Sportbegeisterte gibt es mehrere Sportvereine, darunter die Handballmannschaft „Maccabi Avishi Motzkin“, die in der 1. Liga Israels spielt.

Die Basketballmannschaft „Maccabi Kiryat Motzkin“. Der Schwimmsport wird durch den Verein „Hapoel Sportli Kiryat Motzkin“ vertreten.

Kiryat Motzkin liegt im Norden Israels. Karte: Maprcreator/Grafik: MRM/Kroschel

Aus dem Vertrag über die Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg Kiryat Motzkin

Ziel: Die Städte Magdeburg und Kiryat Motzkin streben an, gegenseitige Interessen durch Frieden, Toleranz und Verständnis zwischen den Menschen beider Städte zu fördern. Dies soll auf mehreren Gebieten geschehen.

Kultureller Austausch: Der kulturelle Austausch soll durch Kontakte in den Bereichen Kultur, Jugend, Bildung, Musik sowie Sport gefördert werden. Dies kann die Form von Delegationen, Kunst-, Jugend-, Schul- oder anderweitigen Besuchen annehmen.

Jüdische Tage der Kultur: Im Bereich Kultur und Erbe werden die Jüdischen Tage der Kultur in Magdeburg eingebunden sowie die Bildungsarbeit im Mashmaut Center in Kiryat Motzkin zur Belebung der Erinnerungskultur gestärkt.

Bürgerschaftlicher Fokus: Der bürgerschaftliche Dialog steht in dieser Partnerschaft an erster Stelle. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Menschen beider Städte zusammenzubringen und freundschaftliche Beziehungen aller Generationen aufrecht zu erhalten.