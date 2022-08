Das ist nach dem Brand im Neustädter Hochhaus bekannt

Nach dem Wohnungsbrand in der Lübecker Straße in Magdeburg-Neustadt äußert sich der Vermieter des Wohnhauses. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Am 21. August 2022 brannte es in einem Zehngeschosser in Magdeburg-Neustadt.

Magdeburg - Nach dem Feuer in einem Zehngeschosser an der Lübecker Straße laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Spezialisten erst im Lauf des 22. August 2022 in der betroffenen Wohnung in der neunten Etage des Mehrfamilienhauses. Ergebnisse ihrer Untersuchungen stehen bislang noch aus.