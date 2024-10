Die Universitätsbibliothek Magdeburg gehört jetzt zu den modernsten ihrer Art. Bis auf eine Ausnahme ist der Umbau beendet - was schon da ist - und was noch fehlt.

Blick in die Unibibliothek in Magdeburg

Magdeburg - Frisch zum Wintersemester 2024 können Studenten und Lehrkräfte eine sanierte und umgebaute Unibibliothek nutzen. Aus der im Oktober 2003 eröffneten Einrichtung für Bücher- und Medienausleihe ist mittlerweile eine Mischung aus Treffpunkt, Rückzugsort und Platz zum intensiven Studieren geworden.

So ist die Regalfläche um über 10.000 Quadratmeter und damit mehr als die Hälfte reduziert und auf wenige Flächen konzentriertworden. Ganze Etagen erhielten so eine neue Nutzung. Jetzt gibt es mindestens 120 Arbeitsplätze mehr als vorher – und insgesamt mehr als 1.000. Zudem seien alle neuen Räume mit neuester Videotechnik ausgestattet worden, erklärte Unisprecherin Katharina Vorwerk. Auch an familiäre Aspekte sei gedacht worden. So gibt es jetzt auch einen Eltern-Kind-Raum mit Stillecke, magnetischem Whiteboard, Bällebad und Schaukeln.

Barrierefreiheit umgesetzt

Zusätzlich wurden neue Akustikelemente installiert, schnelles Internet in allen Bereichen eingerichtet und moderne Computerarbeitsplätze mit den neuesten Softwareanwendungen aufgebaut. Interaktive Whiteboards und Projektionssysteme in den Gruppenarbeitsräumen unterstützen gemeinsames Arbeiten und Präsentationen, hieß es weiter.

Beim Umbau sei auch auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz Wert gelegt worden. Energieeffiziente Beleuchtungssysteme reduzierten Stromverbrauch und schaffen angenehme Lernatmosphäre. Verbesserte Wärmedämmung und Belüftung minimiere den Energieverbrauch und verbessere das Raumklima.

Barrierefrei unterwegs

Außerdem seien endlich alle Bereiche der Bibliothek barrierefrei zugänglich, einschließlich der Sanitäreinrichtungen und Aufzüge. Spezielle Arbeitsplätze gibt es auch für Studenten mit Behinderungen, die mit unterstützenden Technologien ausgestattet sind, um eine gleichberechtigte Nutzung der Bibliotheksressourcen zu gewährleisten, so Vorwerk weiter.

Workshops und Schulungszentrum

Erweitert wurden auch die sogenannten Serviceangebote. An Self-Service-Stationen könnten Nutzer nun Bücher selbstständig ausleihen und zurückgeben. Ein modernes Buchrückgabesystem ermöglicht das sogar rund um die Uhr zurück. Ergänzt werde alles durch ein Schulungszentrum, in dem regelmäßig Workshops und Trainings zu verschiedenen Themen, wie Recherchetechniken und Literaturverwaltung, angeboten werden könnten.

Dachterrasse folgt später

Insgesamt dauerte die Umbauphase 18 Monate. Die Kosten für den Umbau betrugen 5,9 Millionen Euro und wurden durch das Ministerium für Finanzen des Landes bereitgestellt. Alle Umbauarbeiten erfolgten während des regulären Bibliotheksbetriebs. Die Sanierung der Dachterrasse erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.