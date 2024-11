Magdeburg bleibt auch bei Weihnachtsmärkten die Hauptstadt in Sachsen-Anhalt. Nirgendwo sonst gibt es eine solche Vielfalt. Der Hauptmarkt startet am 22. November 2024 mit diesen Angeboten.

Das kostet jetzt der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Öffnungszeiten, Angebote, Blitzer - 13 Fakten zum größten Budenzauber in Sachsen-Anhalt

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg auf dem Alten Markt in einem der Vorjahre.

Magdeburg - Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist der größte seiner Art im Land und öffnet am 22. November 2024 um 14 Uhr. Ein Blick auf Programm und Angebote. Was sich ändert und was der Glühwein kostet.