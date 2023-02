Der zweite Tag des perfekten Dinners in Magdeburg findet am Dienstag bei Sören statt. Mit seinem Menü will er die Hobbyköche auf eine Reise durch seine kulinarischen Erinnerungen schicken.

Das perfekte Dinner in Magdeburg: Sörens Menü voller Erinnerungen - so lief Tag 2

Das perfekte Dinner in Magdeburg: Am zweiten Tag ist Sören an der Reihe.

Magdeburg/DUR – Dienstag und damit Tag 2 des perfekten Dinners in Magdeburg startet mit Sören (38), der mit seinem Menü „Eine Reise voller Erinnerungen“ den Sieg holen will. Unterstützung bekommt er hierbei von seinem Freund Daniel (39).

Der 38-jährige Magdeburger ist in der Verwaltung eines Pflegeheims tätig und beschreibt sich selbst als einen Typen zum Pferdestehlen.

„Eine Reise voller Erinnerungen“- Sörens Menü für das perfekte Dinner in Magdeburg

„Ein sportliches Menü mit vielen Schritten“, gibt Sören als Beurteilung für sein perfektes Dinner an, mit dem er seine Gäste auf eine kulinarische Reise voller Erinnerungen schicken will. Es setzt sich zusammen aus:

Vorspeise: Baumkaffee – Maronensuppe

Baumkaffee – Maronensuppe Hauptspeise: Lauwarmer Super-Bowl-Abend – Schoko-Beef, Ofenkartoffeln, Salat

Lauwarmer Super-Bowl-Abend – Schoko-Beef, Ofenkartoffeln, Salat Nachspeise: Kindheitserinnerungen- Geburtstagstorte mit grüner Götterspeise, Bienenstich, Zitronen-Thymian-Sorbet

Sören ist mit sportlichem Ehrgeiz dabei, doch wird es während der Zubereitung seines Dinners zeitweise chaotisch. Seine Einschätzung dazu: „Unter Druck entstehen Diamanten“.

Sörens perfektes Dinner in Magdeburg – so kam sein Menü an

Der Abend des zweiten Dinnertages beginnt mit der Wahl zwischen Gin-Tonic mit getrockneten Erdbeeren oder einem Champagner als Aperitif. Besonders Ina, die eigentlich keinen Gin mag ist begeistert.

Die anschließende Maronensuppe mit Trüffeln kam optisch bei allen Hobbyköchen gut an. Caro und Michelle sind sich jedoch einig, dass Trüffel und Suppe etwas kräftiger hätten sein können.

Mit reichlich Verspätung wurde die, nicht mehr ganz lauwarme, Hauptspeise serviert. Geschmacklich konnte das Schoko-Beef überzeugen, insgesamt waren sich die vier Hobbyköche jedoch einig: Das Essen war zu kalt.

Die Nachspeise nimmt die Gäste mit auf eine Reise in Sörens Kindheit: Bienenstich von Oma, Geburtstagskuchen und ein Zitronensorbet, um alles abzurunden. Michelle findet besonders den Teller nicht schön angerichtet und fühlt sich insgesamt nicht abgeholt.

Die anschließende Bewertung für Sören am Dienstag:

Michelle: 7 Punkte

Caro: 7 Punkte

Paul: 7 Punkte

Ina: 8 Punkte

Mit insgesamt 29 Punkten reiht sich Sören damit derzeit auf Platz 2 hinter Ina mit 31 Punkten ein.

