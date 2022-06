Das Rätsel von Magdeburg-Sudenburg: Erste Hinweise zur Herkunft des Wappens führen bis ins Mittelalter

Magdeburg - Bei der Suche nach der Herkunft und den Beteiligten des Sudenburger Wappens an einem Hausgiebel am Südring ist die Volksstimme nach einem Aufruf mit Hilfe ihrer Leser einen weiteren Schritt vorangekommen. Als Erster meldete sich Stadtrat Oliver Müller. „Ich kann mich erinnern, dass dieses Wappen schon in meiner Jugendzeit in den 1980er Jahren an dem Haus zu sehen war und das Stadtarchiv dazu auch Hintergründe kennen müsste.“ Ein Anruf der Volksstimme bei Dr. Christoph Volkmar bestätigte das auch.