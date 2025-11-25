Unfälle im Verkehr Das sind die gefährlichsten Straßen in Magdeburg
Unter den 20 Straßen mit den meisten Unfällen in Sachsen-Anhalt befinden sich sechs in Magdeburg. Welche das sind und welche Ursachen die meisten Unfälle haben.
25.11.2025, 18:00
Magdeburg. - 2024 gab es in Sachsen-Anhalt 96 tödliche Unfälle und 1.288 Unfälle mit Schwerverletzten. Eine Studie der Allianz-Versicherung zeigt: Die gefährlichste Straße für Verkehrsteilnehmer befindet sich in Magdeburg. Die Polizei kennt Gründe und Maßnahmen.