  4. Unfälle im Verkehr: Das sind die gefährlichsten Straßen in Magdeburg

Unter den 20 Straßen mit den meisten Unfällen in Sachsen-Anhalt befinden sich sechs in Magdeburg. Welche das sind und welche Ursachen die meisten Unfälle haben.

Von Lena Bellon 25.11.2025, 18:00
In Magdeburg haben sich 2024 auf einer Straße besonders viele Verkehrsunfälle ereignet.
In Magdeburg haben sich 2024 auf einer Straße besonders viele Verkehrsunfälle ereignet. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - 2024 gab es in Sachsen-Anhalt 96 tödliche Unfälle und 1.288 Unfälle mit Schwerverletzten. Eine Studie der Allianz-Versicherung zeigt: Die gefährlichste Straße für Verkehrsteilnehmer befindet sich in Magdeburg. Die Polizei kennt Gründe und Maßnahmen.