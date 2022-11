Glühwein, Familie und Advent - das sind die Magdeburger Weihnachtsmärkte

Magdeburg - Erste Tage mit Frost haben im November 2022 die letzten Boten des Sommers vertrieben, die Lichterwelt erstrahlt. Mit großen Schritten naht das Weihnachtsfest – es ist Advent. Das ist die Zeit der Weihnachtsmärkte. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt hat seit Montag geöffnet. Doch auch in den Stadtteilen gibt es in diesem Jahr wieder Glühweinduft und Glockenklang. An vielen Stellen wird auch der Weihnachtsmann erwartet, der für Kinder oft die eine oder andere Überraschung bereithält. Die Lokalredaktion hat einige der Veranstaltungen für die kommenden Tage zusammengestellt.

Erster Advent in Magdeburg

25. und 26. November, Reformer Adventsmarkt. Von 16 bis 22 Uhr an der Kosmos-Promenade. Heute unter anderem Fackel- und Lampionumzug, Tombola, Start der Lichterwelt, DJ Henne und Wolle-Petry-Double-Show. Morgen Film „50 Jahre Neu-Reform“, LED-Lightshow, Kindermusical „Susi & Tino und die Wasserelfe“. Ein Höhepunkt für den Reformer Adventsmarkt sind die neuen Elemente für die Magdeburger Lichterwelt, die ihre Premiere haben.

26. November, 12. Adventsglühen am Landhaus Lemsdorf. Programm an der Schierker Straße 1a ab 17 Uhr unter anderem mit Märchenstunde, Basteln und dem Lemsdorfer Holzmichl.

26. November, Tannenfest vom Heimatverein Ottersleben. Auf dem Hof des Vereinsheims am Eichplatz wird ab 14 Uhr Programm geboten. Beim Tannenfest handelt es sich um eine noch junge Tradition des Vereins.

26. November, 16. Rothenseer Weihnachtsmarkt. Ab 15 Uhr werden Stände und Programm auf dem Gelände der Reformationskirche am Akazienplatz geboten.

26. November, Adventsbasar in der Waldorfschule. Weihnachtliche Musik, Basteln und Stände von 13 bis 18 Uhr in der Kroatenwuhne 3. Die Besucher erhalten einen Einblick in die kreativen Themen der Schule. Ab 14 Uhr auch Ehemaligen-Café.

26. November, Adventsmarkt in der Kulturscheune. Ab 14 Uhr weihnachtlich geschmückte Stände in der Stephan-Schütze-Straße 1. Der Briefkasten wartet auf Briefe für den Weihnachtsmann. Schon seit einigen Wochen stellen der Drechsler, die Töpferfrauen, die Schmuckhersteller und viele andere mit viel Liebe ihre Produkte her. Neu in diesem Jahr sind weihnachtliche Krippen im Angebot.

27. November, Weihnachtsbasar der Lebenshilfe Magdeburg. Von 10 bis 17 Uhr gibt es am Sülzeanger 1 Kunsthandwerkliches. Die vorweihnachtliche Stimmung wird unterstützt durch Jerzy Bojanowski mit der Klarinette und den Lebenshilfe-Chor.

29. November, Adventsmarkt der Kindertagesstätte Fliederhof II. In der Johannes-Göderitz-Straße 30/31 gibt es ab 15.30 Uhr Programm bei Waffeln und Stockbrot. Unter anderem sind Bastelstände geplant. Die Kinder werden ein kleines Konzert geben und somit die Adventszeit einläuten.

Zweiter Advent in Magdeburg

2. bis 4. Dezember, Sudenburger Adventsmarkt. Am Ambrosiusplatz ist am 2. Dezember von 17 bis 23 Uhr die Anreise des Weihnachtsmanns im Cabrio geplant. Die Sudenburger des Jahres werden gekrönt. Das Duo Vintos spielt. Am Sonnabend von 13.30 bis 23 Uhr Programm unter anderem mit Schlittenwettbewerb, Bischof Nikolaus und Musik von Annette und Bodo. Am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr unter anderem mit ökumenischem Gottesdienst, dem Pudelmützenwettbewerb und der Stollenkönig-Wahl.

2. und 3. Dezember, Kiezgestöber am Schellheimerplatz. Adventsprogramm ab Freitag, 12 Uhr. Mehrere Geschäfte aus dem Umfeld beteiligen sich an diesem Angebot.

3. Dezember, 18. Beyendorfer Waldweihnacht. Der Posaunenchor Barleben spielt ab 15.45 Uhr in den Sohlener Bergen Weihnachtsweisen. Um 16 Uhr beginnt das Krippenspiel.

3. Dezember, Adventsglühen im Steinzeitdorf. Beginn dieses Randauer Weihnachtsmarkts ist um 16 Uhr. Unter anderem gibt es ein Kinderkarussell.

3. Dezember, dieHO-Adventsgrillen 2022. Traditionelle Gruppenausstellung mit 17 Künstlern, Livemusik, Livesiebdruck, Tombola, Kunstversteigerung, Würstchen und vielem mehr. Beginn ist um 18 Uhr in der Tessenowstraße 5.

3. Dezember, Diesdorf im Advent. Von 14 bis 20 Uhr auf dem Torplatz. Es wird eine kreative Bastelstraße geben, an der weihnachtliche Deko und Laternen gebastelt werden können. Neben einer großen Tombola werden die vier besten Weihnachtsbilder aus der Grundschule prämiert. Außerdem wird das „Diesdorfer Lichtelement“ im Rahmen der Magdeburger Lichterwelt eingeweiht.

3. Dezember, Weihnachtsmarkt an der Düppler Mühle. Ab 14 Uhr ist geöffnet. Unter anderem ein Kinderkarussell, Feuershow, eine Tanzgruppe und Auftritte der Texas-Outlaws sollen die Gäste unterhalten.

3. Dezember, Adventsbasar Pechau. Der Gemeindehof in der Breiten Straße ist ab 16 Uhr geöffnet. Für den Glühwein sollte – aus Gründen des Umweltschutzes – jeder seine eigene Tasse mitbringen.

3. und 4. Dezember, Weihnachtsmarkt in Alt-Reform. Am Verlorenen Grundstein am Sonnabend von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Am Sonnabend treten unter anderem Claudia Jung und der Kinderchor der Kindertagesstätte „Waldschule“ auf, und am Abend spielt „Atemlos“. Für Sonntag sind unter anderem Auftritte der „Christmas Brass Band“ und des Kinder- und Jugendchors des Hegelgymnasiums zuständig.

3. und 4. Dezember, Advent im Ravelin: Der Sanierungsverein des Ravelins veranstaltet seinen Adventsmarkt am 3. Dezember von 14 bis 22 Uhr und am 4. Dezember von 11 bis 19 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Märchenerzählungen, Chorgesang, Durschlusspanik, das Marionettentheater Arcanum, die Malabarista Feuershow, das Magdeburg Quizz, Hausfreund Semanski, die Theaterwerkstatt Stine, Undine Schmiedel, das Nachtschicht DJ-Team, Powerpoint Karaoke, eine Lesebühne, Ægirl, Leya Crave, Mirrar, Betty oh Boy, Vergessenes Magdeburg, Minttu Illustrationen, HazelArts, pinuu art, Nora Zess, Doris Wolf, Marika Malika, Madame Fairytree, Ammar Assali, SOSO Riso Store, Metallplastiken von Pawel Lickas und Lichterprojektionen.

3. Dezember, Weihnachtsmarkt der Stadtbibliothek. Bei winterlichen Geschichten und Besuch vom Nikolaus kommt Weihnachtsstimmung im Breiten Weg 109 auf. Noch fehlende Weihnachtsgeschenke finden sich an verschiedenen Ständen mit Kunsthandwerk, Kalendern oder winterlichen Köstlichkeiten sowie auf dem Bücherflohmarkt. Für diesen Tag und weitere ist auch ein großer Bücherflohmarkt angekündigt.

Dritter Advent in Magdeburg

9. Dezember, 17. Stadtfelder Weihnachtsspektakel. Am Wilhelmstädter Platz spielt ab 16 Uhr der Posaunenchor der Paulusgemeinde, ab 16.30 Uhr Weihnachtsprogramm Stadtfelder Kitas, 17 Uhr Chor der Grundschule Annastraße, 17.45 Uhr Aegneth mit Weihnachtsliedern, 18.45 Uhr Harlekeen, 20 Uhr The Skystones.

9. und 10. Dezember, Ottersleber Weihnachtsmarkt. Auf dem Eichplatz, der Weihnachtsmann bringt Geschenke für die Kleinen. Weihnachtsfeier für die Ottersleber Senioren in der Gemeinschaftsschule „Ernst Wille“. Traditionell handelt es sich beim Ottersleber Weihnachtsmarkt um eine der größten Veranstaltungen in den Stadtteilen.

9. bis 11. Dezember, Advent in den Gewölben. Freitag ab 15 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Die Schwerpunkte liegen neben kulinarischen Köstlichkeiten auf dem traditionellen Handwerk der Region. Am Sonnabend und Sonntag von 12 bis 18 Uhr finden mehrere Puppenspiele statt. Ein Eintritt ist zu entrichten.

10. Dezember, 1. Weihnachtsmarkt unter Blaulicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Prester. Ab 16 Uhr gibt es am Stützpunkt in Alt Prester 67a unter anderem „Feuerwehr zum Anfassen“, Adventsbasteln für Kinder und einen Besuch des Weihnachtsmannes.

10. Dezember, Buckauer Weihnachtsspektakel. Von 14 bis 20 Uhr gibt es Livemusik, Chöre singen, ein Karussell ist aufgebaut und der Weihnachtsmann ist unterwegs. Ausdrücklich soll es im Buckauer Engpass und in der Klosterbergestraße mit dem Wintermarkt und dem Tauschrausch auch um den Austausch untereinander gehen.

Vierter Advent in Magdeburg

16. Dezember, Funkelschöne Winterzeit - Erzählprogramm für Familien. Der Verein „Siebenmeilenworte“ lädt zu einer funkel-schönen Winterzeit auf den Moritzhof ein. Mit dem freien Erzählen wird die Tür zu einem Weihnachten in allen Facetten geöffnet. Für Familien mit kleinen Kindern gibt es ein Programm ab 17 Uhr, für die anderen ab 20 Uhr.

15. bis 18. Dezember, Hasselbachplatz. An der Liebigstraße hat das Platzmanagement sein Weihnachtsprogramm angemeldet. Vorgesehen sind dafür Donnerstag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

18. Dezember, 2. Weihnacht in der Juri-Gagarin-Straße. Von 10 bis 17 Uhr auf der Freifläche am „Haus Reform“ an der Juri-Gagarin-Straße.

Adventsfreuden über mehrere Wochen in Magdeburg

Für Adventsstimmung sorgen außerdem die Weihnachtsmärkte, die mehr als nur ein paar Tage ausgerichtet werden.

Zunächst ist der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf und am Alten Markt zu nennen. Geöffnet ist bis 29. Dezember montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends von 11 bis 23 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Am 24. und 25. Dezember ist der Magdeburger Weihnachtsmarkt geschlossen.

Einkaufszentren: Weihnachtliche Stimmung mit Buden, Programm und Ständen gibt es auch in Allee-Center, Florapark und im Bördepark. Auf dem Willy-Brand-Platz hat das City Carré zudem sein Winter-Wunder-Land aufgebaut. Geöffnet ist bis 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr, freitags und sonnabends sogar bis 22 Uhr.

Weihnachten im Stil der 20er Jahre erleben können Besucher des Platzes am Blauen Bock vom 2. bis 23. Dezember. Unter anderem gibt es einen Scherenschleifer und eine Eisstockbahn. Geöffnet ist Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 21 Uhr.

Der Buckauer Feinachtsmarkt findet jeden Freitag, Sonnabend und Sonntag ab 16 Uhr statt. Veranstaltungsort ist am Getränkefeinkost an der Kreuzung Warschauer Straße/Porsestraße.

Wintermarkt an der Grünen Zitadelle, dem Hundertwasserhaus, ist noch bis zum 8. Januar. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend von 14 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Geschlossen bleibt der Wintermarkt am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar. Livemusik wird jeden Freitag, Sonnabend und Sonntag von 18 bis 20 Uhr auf dem Erhard-Hübener-Platz und im großen Innenhof gespielt. Täglich um 17 und 19 Uhr gibt es Weihnachtsbaum im Hof eine Musiklichtershow. Am ersten und vierten Advent gibt es das Musikfeuerwerk.

Advent im Wäldchen: Neben dem traditionellen „Advent in den Gewölben“ lockt erstmalig der „Advent im Wäldchen“ in die Festung Mark. Bis zum 22. Dezember wird es jeden Donnerstag und Sonnabend von 16 bis 20 Uhr im kleinen Festungshof gemütlich. „Genießt das Beisammensein in weihnachtlicher Atmosphäre mit Glühwein und Leckereien sowie einem kleinen Basar und einem einladenden Zelt am wohligen Feuer“, heißt es in einer Einladung. Im Anschluss wartet das Stübchen mit einem bunten Kulturprogramm. Der Eintritt ist frei.

Domplatz: Kein klassischer Weihnachtsmarkt – dennoch ein Anziehungspunkt von Advent bis Mitte Januar ist der Domplatz mit mehreren Skulpturen der Magdeburger Lichterwelt. Es gibt einen Stand zur Versorgung mit heißen Getränken.