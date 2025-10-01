Station 12 im NRZ Magdeburg prägt ein besonderes Verständnis von Pflege – mit Herz, Humor und Teamgeist. Die Mitarbeiter wurden so zu den besten Pflegeprofis.

Allen Grund zum Jubeln haben Pflegekräfte der Station 12 des NRZ Magdeburg: In einer Online-Abstimmung wurden sie als Landessieger der besten Pflegeprofis Deutschlands ermittelt.

Magdeburg. - Hier, wo Patienten beispielsweise nach Schlaganfällen auf ihren Weg zurück ins Leben begleitet werde, hat sich ein Team gefunden, das mehr ist als ein Arbeitsplatz. Auf Station 12 im Median Neurorehabilitationszentrum Magdeburg (NRZ) beginnt Pflege dort, wo Hoffnung und Zuversicht Wurzeln schlagen. Wer die Station betritt, spürt sofort: Hier herrscht nicht nur Professionalität, hier herrscht ein Zusammenhalt, der trägt. Jetzt sogar zum Landessieg im Wettbewerb von „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“. Wie funktioniert das?