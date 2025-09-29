Kliniken ergattern Preise Beste Pflege in Magdeburg: NRZ-Team holt Landessieg, Klinikum Olvenstedt Platz 2
Das Pflegeteam der Station 12 am NRZ Magdeburg ist Sachsen-Anhalt-Sieger beim Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“.
29.09.2025, 15:58
Magdeburg. - Mit großem Beifall und spürbarer Anerkennung wurde das Pflegeteam der Station 12 – Neurologische Rehabilitation – im Median Neurorehabilitationszentrum Magdeburg (NRZ) ausgezeichnet. Das Team setzte sich im Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ durch und errang den Landessieg für Sachsen-Anhalt. Insgesamt waren im Land 82 Pflegekräfte und -teams nominiert.