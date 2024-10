Magdeburg. - Den ersten Titel der neuen Saison haben die Handballer des SC Magdeburg bei der Klub-Weltmeisterschaft in Ägypten knapp verpasst. Die Euphorie ist dennoch ungebrochen groß. Bei vielen Spielen ist die Nachfrage nach Tickets viel größer als das Angebot. SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt sieht Vorteile in einem Neubau, weiß aber auch zu schätzen, was die Getec-Arena bietet. Was er sich wünscht und wie er die Pläne der Stadt sieht.

