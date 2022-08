Protest in Magdeburg: Energiekrise als neues Thema für Anti-System-Protest?

Prof. Dr. Everhard Holtmann ist Politologe und Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung in Halle.

Magdeburg - „Das Grundrecht auf Demonstration ist im Grundgesetz verankert“, berichtet Prof. Dr. Everhard Holtmann. Er ist Politikwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität in Halle und ist seit 2012 Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle. Das Recht auf Demonstration schütze die Möglichkeit, Anliegen und Protest in der Öffentlichkeit zu bekunden, erläutert er und betont: „Das ist eine legitime und wichtige Ausdrucksform demokratischer Streitkultur.“ Allerdings seien dabei Recht und Gesetz zu beachten.