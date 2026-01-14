Zum Jahrestag der Bombardierung weiter Teile der Magdeburger Innenstadt nennt die Polizei Zahlen zu Demos und Verkehrsbehinderungen.

Demos und Kundgebungen in Magdeburg am 16. und 17. Januar

Wege zahlreicher Veranstaltungen zum Jahrestag der Bombardierung weiter Teile der Magdeburger Innenstadt wird die Polizei wieder präsent sein.

Magdeburg. - Zum 81. Mal jährt sich am 16. Januar 2026 die Bombardierung weiter Teile der Magdeburger Innenstadt. Der Jahrestag schlägt sich Jahr für Jahr nicht nur in Gedenkveranstaltungen nieder – er sorgt auch für Bewegung auf den Straßen. Wie die Polizeidirektion Magdeburg auf Nachfrage der Magdeburger Volksstimme mitteilte, verzeichnet die Versammlungsbehörde bereits ein deutlich erhöhtes Aufkommen an Anmeldungen.