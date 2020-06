Die Franz-Mehring-Büste im Magdeburger Geschwister-Scholl-Park soll, wenn es nach den Wünschen zweier SPD-Stadträte geht, umgesetzt werden.

Magdeburg l Seit 1946 gibt es laut Angaben des Stadtarchivs in Magdeburg die Mehringstraße, die nach dem deutschen Publizisten und Politiker Franz Erdmann Mehring (1846-1919) benannt ist. Ursprünglich wurde sie beim Bau der Siedlung Cracau als Ludwig-Frank-Straße angelegt und 1933 in Richthofenstraße umbenannt.

Kein Bezug zur Büste

Von Franz Mehring, der für seine frühe Biografie über Karl Marx bekannt ist, steht in der Landeshauptstadt auch eine Büste. Wunsch der SPD-Stadträte Jens Rösler und Christian Hausmann ist jetzt die Umsetzung dieses Denkmals vom Geschwister-Scholl-Park in die Mehringstraße in Cracau. In einem Antrag, der am 4. Juni 2020 den Magdeburger Stadtrat passierte, fordern sie die Umsetzung. Das Papier wurde erstmal zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

„Die Büste würde aus ihrer derzeit abseits liegenden Lage an der Wiese des Geschwister-Scholl-Parks in das Bewusstsein der Bürger zurückgebracht. Im Geschwister-Scholl-Park in Alte Neustadt gibt es keinen Bezug zur Büste“, wie Jens Rösler auf Volksstimme-Nachfrage erklärt. Mit der Umsetzung werde auch ein greifbarer Bezug zum Namensgeber „Franz Mehring“ in der Mehringstraße hergestellt.

Denkmal stammt von Heinrich Apel

Der kürzlich verstorbene Magdeburger Künstler und Bildhauer Heinrich Apel schuf 1978 die Büste als Denkmal für den Karl-Marx-Biograf in Berlin-Friedrichshain. Diese steht vor dem Gebäude der Tageszeitung Neues Deutschland auf dem Franz-Mehring-Platz in Berlin. Ein Zweitguß folgte später. Dieser, datiert auf 1979, ist im Geschwister-Scholl-Park aufgestellt.