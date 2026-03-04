Eine Kleingartenanlage unter Denkmalschutz? Das klingt kurios. Doch für einen Magdeburger Verein hat diese Entscheidung unerwartete Folgen. Folgen, die die Zukunft der Anlage verändern könnten.

Der Denkmalstatus und die Folgen: Wie ein Magdeburger Kleingartenverein ums Überleben kämpft

Die Anlage des Kleingärtnervereins Heimstättengartengebiet I in Magdeburg steht unter Denkmalschutz. Vorsitzender Mark Yoram Helms (rechts) und sein Stellvertreter Kevin Schimke wollen dies nicht als Hindernis sehen, sondern als Chance nutzen.

Magdeburg. - Eine Kleingartenanlage als Denkmal? Was ungewöhnlich klingt, ist im Magdeburger Heimstättengartengebiet I Realität. Das Areal des Kleingärtnervereins steht seit 30 Jahren unter Denkmalschutz. Ein Alleinstellungsmerkmal in Sachsen-Anhalt, das jedoch auch Einschränkungen mit sich bringt. Gleichzeitig kämpft der Verein mit hohem Leerstand. Nun soll ein neues Nutzungskonzept frischen Wind in das historische Gelände bringen.