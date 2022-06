Der Hunger am Magdeburger Büromarkt

Finden die vielen Büroräume in Magdeburg noch Abnehmer? Der Immo- biliendienstleister Aengevelt hat Zahlen zum Büromarkt in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt vorgelegt. Mit teils überraschendem Ergebnis.

Im als Telegraphenamt gebauten früheren Fernmeldeamt in Magdeburg soll die deutschlandweit drittgrößte Stelle des Bundesverwaltungsamts ihren Sitz finden. Das Objekt ist Teil der umfangreichsten Aktivitäten auf dem Büromarkt in Magdeburg in der jüngeren Vergangenheit.

Magdeburg - In den vergangenen Jahren sind in Magdeburg wie in anderen großen deutschen Städten Büros in Hülle und Fülle entstanden. Viele Menschen hatten Zweifel, dass es überhaupt genügend Nutzer für diese Räume gibt. Und auch mit Blick auf Unternehmen, die den Anteil der Heimarbeit oder des mobilen Arbeitens ausgeweitet haben, gab es viele Fragezeichen zur Zukunft des Magdeburger Büromarkts. Der Immobiliendienstleister Aengevelt, der in Magdeburg eine von Annett Lorenz-Kürbis geleitete Niederlassung betreibt, hat sich in seinem aktuellen Cityreport für Magdeburg auf die Suche nach Antworten begeben.