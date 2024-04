Magdeburg. - Der drohende Abriss des Pferdetors im Stadtpark erhitzt die Gemüter. In den sozialen Medien herrschte nach einem Volksstimme-Beitrag Entrüstung. Der Wunsch, das Bauwerk aus der Bauhauszeit erhalten zu wollen, ist groß bei den Magdeburgern. Auch im Stadtrat herrscht Einigkeit darüber, dass dieses Wahrzeichen nicht fallen darf. „Hätte es diesen Artikel nicht gegeben, wären nicht so viele Leute aufmerksam geworden“, meinte Mirko Stage (Fraktion Grüne/Future!). Das könnte helfen, Spenden zu generieren. Doch wie kann es in Zeiten knapper Kassen gerettet werden? In der Debatte kamen Ideen auf.

Pferdetor: Standsicherheit in Gefahr

Erschreckend ist der Zustand, den Frank Schuster (CDU-Fraktion) klar definieren konnte. Der Baufachmann erinnerte an die beiden Hochwasser. Das Tor habe massiv im Wasser gestanden. Der Betonkern habe Nässe gezogen, die Bewehrung, die zu dünn dimensioniert sei, sei weggerostet. „Es ist standsicherheitsgefährdet“, brachte er die desolate Situation auf den Punkt. Dass gehandelt werden muss, bevor das Pferdetor von allein fällt, ist allen bewusst.

Darum war vor Wochen im Kulturausschuss ein Antrag formuliert worden, der die Verwaltung zum Handeln zwingen soll. Der Stadtrat ist diesem Antrag gefolgt. Oberbürgermeisterin Simone Borris betonte aber, dass es der auszuufern drohenden Diskussion gar nicht bedurft hätte, da die Verwaltung das Thema auf dem Schirm habe. Eine Drucksache mit möglichen Varianten einer Sanierung sei in Vorbereitung und werde den Stadtrat demnächst erreichen. Auch an die Möglichkeit, Spendensammelaktionen zu initiieren, wie es die AfD-Fraktion mit einem eigenen Antrag wünschte, habe die Verwaltung gedacht, so Borris.