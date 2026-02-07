weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Tägliches Training hält ihn fit: Der stärkste Mann der DDR: Magdeburger Manfred Machus wird 85

Tägliches Training hält ihn fit Der stärkste Mann der DDR: Magdeburger Manfred Machus wird 85

Der Magdeburger Kraftsportler Manfred Machus hat in seiner Karriere so ziemlich jeden Titel abgeräumt, den es gibt. Jetzt wird die DDR-Legende 85 und steht noch immer täglich im Fitnessraum.

Von Johanna Flint 07.02.2026, 07:30
DDR-Kraftsportler Manfred Machus bringt die 25-Kilo-Hanteln auch mit über 80 noch problemlos in Bewegung.
DDR-Kraftsportler Manfred Machus bringt die 25-Kilo-Hanteln auch mit über 80 noch problemlos in Bewegung. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Manfred Machus hat es immer noch drauf. Auch mit bald 85 Jahren treibt der stärkste Mann der DDR noch jeden Tag Kraftsport. Kurz vor seinem Geburtstag blickt der Ur-Magdeburger zurück auf seine sportliche Laufbahn, die in Deutschland damals seinesgleichen suchte.