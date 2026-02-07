Tägliches Training hält ihn fit Der stärkste Mann der DDR: Magdeburger Manfred Machus wird 85
Der Magdeburger Kraftsportler Manfred Machus hat in seiner Karriere so ziemlich jeden Titel abgeräumt, den es gibt. Jetzt wird die DDR-Legende 85 und steht noch immer täglich im Fitnessraum.
07.02.2026, 07:30
Magdeburg. - Manfred Machus hat es immer noch drauf. Auch mit bald 85 Jahren treibt der stärkste Mann der DDR noch jeden Tag Kraftsport. Kurz vor seinem Geburtstag blickt der Ur-Magdeburger zurück auf seine sportliche Laufbahn, die in Deutschland damals seinesgleichen suchte.