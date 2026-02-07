Der Magdeburger Kraftsportler Manfred Machus hat in seiner Karriere so ziemlich jeden Titel abgeräumt, den es gibt. Jetzt wird die DDR-Legende 85 und steht noch immer täglich im Fitnessraum.

DDR-Kraftsportler Manfred Machus bringt die 25-Kilo-Hanteln auch mit über 80 noch problemlos in Bewegung.

Magdeburg. - Manfred Machus hat es immer noch drauf. Auch mit bald 85 Jahren treibt der stärkste Mann der DDR noch jeden Tag Kraftsport. Kurz vor seinem Geburtstag blickt der Ur-Magdeburger zurück auf seine sportliche Laufbahn, die in Deutschland damals seinesgleichen suchte.