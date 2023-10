Im Kannenstieg und in Ottersleben wird nach Freilaufflächen für Vierbeiner gesucht. Doch es gibt kaum städtisches Grün, das in Frage kommt. Und wenn, dann wäre dies mit hohen Einzäun-Kosten verbunden.

Unter der Georgshöhe, an der Klinke, gibt es bereits eine Hundewiese in Ottersleben. Dort kam der Wunsch nach einer weiteren auf. Im Kannenstieg gibt es gar keine, auch hier wurde nach einer Lösung gesucht.

Magdeburg. - Reichen 25 Hundeauslaufwiesen für die mehr als 13000 Hunde, die in Magdeburg gemeldet sind, aus? Die Meinungen gehen auseinander. Immer mal wieder gibt es Anfragen an die Verwaltung, Ausschau nach weiteren geeigneten Flächen zu halten. Im Stadtrat gab es nun eine teils hitzig geführte Debatte über eine mögliche Hundewiese für den Kannenstieg. In dem Stadtteil gibt es kein ausgewiesenes Gebiet, auf dem Hunde frei laufen dürfen. Auch in Ottersleben ist der Wunsch nach einer Fläche aufgekommen.