Magdeburg ist Ziel der Deutschland-Tour 2025. Eine Fan- und Fest-Meile lockte zahlreiche Zuschauer und Fans in die Innenstadt. Was Magdeburger daran begeistert und was es zu sehen und erleben gab.

In Magdeburg sorgen Fahrradfahrer für gesperrte Straßen. Am Rand jubeln Zuschauer. Der Grund: Magdeburg war am Sonntag das Ziel der Deutschland Tour 2025.

Magdeburg. - Männer und Frauen in Sportkleidung, trainierte Waden und Menschen, die auf irgendeine Weise auf zwei Rädern unterwegs sind, haben am Sonntag das Stadtbild von Magdeburg geprägt. Hinzu kamen Jubel, Applaus und das Geräusch von vorbeirauschenden Fahrrädern. Am Sonntag stand schließlich alles im Zeichen des Fahrrads in Magdeburg. Denn: Die Landeshauptstadt ist Ziel der Deutschland-Tour.