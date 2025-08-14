Die Landeshauptstadt steht ganz im Zeichen des Radsports, wenn Magdeburg am 24. August 2025 zum Ziel der Deutschlandtour wird. Warum das Event für Oberbürgermeisterin Simone Borris genau zur richtigen Zeit kommt.

Magdeburg. - Die Vorfreude ist groß: Die Deutschlandtour kommt nach Magdeburg. Für die Stadt ist die Bedeutung des Events besonders groß, wie Oberbürgermeisterin Simone Borris findet: „Nach Dezember ist es wichtig, dass Magdeburg tolle Erlebnisse hat." Damit spielt sie auf die schrecklichen Ereignisse rund um den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an.

Sie hofft, dass die Magdeburger wieder stolz auf ihre Stadt sind und die Stadt von ihrer schönsten Seite präsentiert wird, denn es sei richtig, dass Magdeburg das Endziel der Tour ist. "Magdeburg soll nicht nur die Stadt des Anschlags sein", so Borris.

Magdeburg ist sportbegeistert

„Das Finale der Deutschland Tour bei uns in Magdeburg ist wieder eine gute Möglichkeit, unsere Stadt als sportbegeisterte und gastfreundliche Metropole vor Ort und durch bundesweite TV-Präsenz zu präsentieren“, erklärt die Oberbürgermeisterin. Topfahrer wie Georg Zimmermann, der Etappensieger bei der Tour de France wurde, sollen Radsportfans nach Magdeburg holen und Hobbyfahrer auf die Landeshauptstadt aufmerksam machen, erklärt die Ministerin für Digitales und Infrastruktur, Lydia Hüskens, die die Deutschlandtour in Magdeburg unterstützt.

Deutschlandtour in Magdeburg live erleben

Die Route durch Magdeburg führt nicht nur geschickt an allen Baustellen in der Landeshauptstadt vorbei, sie bietet auch noch etliche Hotspots, um die letzte Etappe der Deutschlandtour live zu erleben: Ob von der Sternbrücke aus, an der Elbpromenade der Milchkuhanstalt oder bei der großen Zieleinfahrt am Petriförder. Und für die, die sich den Finaleinzug ganz entspannt auf der Leinwand verfolgen möchten lädt die Strandbar in Magdeburg ab 16 Uhr zum Public Viewing.