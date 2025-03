In Magdeburg wurde das bundesweit erste Schachhaus eröffnet. Der Verein Schachzwerge will dort alles rund um den Denksport anbieten.

Magdeburg - Beeindruckt beobachten die Zuschauer in Magdeburg, wie die Frauengroßmeisterin Josefine Heinemann und der neue Landesmeister Vincent Spitzl in einer Runde Blindschach ihr Können beim Spiel der Könige beweisen. Schließlich müssen sie sich alle Figurenbewegungen und -positionen in ihrem Geist vorstellen.

Solche „Showkämpfe“ könnte es in Zukunft im ersten Schachhaus Deutschlands künftig öfter geben, sagt Michael Zeuner. Er ist Geschäftsführer der Schachzwerge Magdeburg. Das ist der mitgliederstärkste Verein in Deutschland, der sich dem Spiel mit den schwarzen und weißen Figuren verschrieben hat.

Viele Unterstützer ermöglichen Umbau von Räumen in Magdeburger Innenstadt

Mit dem am 17. März 2025 offiziell eröffneten Schachhaus an der Otto-von-Guericke-Straße 105 verfügt der Verein nun über ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Neben den täglichen Trainings wird es dort zum Beispiel auch Vorträge geben, den ersten zum Beispiel bei den bald beginnenden Landesliteraturtagen, wo in Kooperation mit der Stadtbibliothek ein Buch in den neuen Räumen in der Magdeburger Innenstadt vorgestellt werden wird.

Diese waren seit dem symbolischen Spatenstich im Oktober 2024 von den Vereinsmitgliedern in den vergangenen Monaten hergerichtet worden. Selbst die jüngsten Schachzwerge haben dabei mitangepackt, berichtete der Vereinsvorsitzende Jens Windelband. Hilfe gab es zudem von diversen Sponsoren und Unterstützern, unter anderem auch vom Vermieter, der kommunalen Wobau, die eine neue Decke mit Lampen in den ehemaligen Kostümverleih einbauen ließ. „Das ist jetzt sehr hell, ideal fürs Schachspielen“, lobte Windelband.

Neues Angebot in Magdeburg: Erst Fahrradfahren, dann Schachspielen

Anlässlich der Eröffnung gibt es bis 21. März 2025 tägliche Angebote für Interessierte, um das Schachhaus und den Verein kennenzulernen. So wird heute ab 16 Uhr erstmals mit dem Fahrrad gearbeitet. „Die Spieler fahren erst auf einem Ergometer, die geschafften Kilometer werden dann in die Zeit zum Spielen umgerechnet“, erzählt Michael Zeuner. Wenn das ankommt, soll es ein regelmäßiges Angebot werden.

Am Mittwoch gibt es ein Tandemturnier ab 18 Uhr, am Donnerstag wird ab 17 Uhr Schnellschach gespielt. Am Freitag folgt ab 18 Uhr die Blitzvariante, mit sekundenschnellen Entscheidungen für die Züge. „Wir wollen die ganze Bandbreite im Schach zeigen“, sagt er.

Künftige Nationalspieler im Schach sollen aus Magdeburg kommen

Lob für die Arbeit in Magdeburg gab es von der Deutschen Schachjugend, die gleich zwei Auszeichnungen überreichte. Einmal für den höchsten Kinder- und Jugendanteil bei den Mitgliedern bundesweit mit 99 Prozent. Außerdem liegt der Anteil weiblicher Mitglieder bei 30 Prozent, weit über dem Bundesschnitt mit 10 Prozent.

Bernd Vökler, Nachwuchstrainer beim Deutschen Schachbund, sprach davon, dass das Schachhaus den Weg dafür ebnen könnte, dass „hier in zehn Jahren Teile der Nationalmannschaft trainieren werden“, wie er erklärte. Magdeburgs Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz lobte die Bemühungen des Vereins, da nach langer Suche ein „wunderbares“ Objekt in zentraler Lage gefunden wurde.

Zwei Wünsche habe der Verein noch, erklärte Jens Windelband: eine barrierearme Toilette und zwei Schiebetüren für die beiden Trainingsräume. Dafür hofft man auf weitere Unterstützung.