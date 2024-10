Magdeburg - Noch symbolischer als normalerweise schon war am 28. Oktober 2024 der Spatenstich für das neue Schachhaus in der Magdeburger Innenstadt. Schließlich gibt es die Räume in einem früheren Ladengeschäft in der Otto-von-Guericke-Straße schon.

Bevor dort die Schachzwerge Magdeburg ihre Läufer, Springer und Türme ziehen lassen können, sind allerdings noch einige Umbauarbeiten notwendig. Für die gab der Verein nun den offiziellen Startschuss.

Eröffnung von neuem Anlaufpunkt soll bis Weihnachten 2024 erfolgen

Der mit 800, vor allem jungen Mitgliedern größte Schachverein Deutschlands will mit den Räumen einen zentralen Anlaufpunkt für alle Interessierten bieten. So soll das Schachhaus auch vormittags, wenn die Kinder in der Schule sind, geöffnet sein, damit zum Beispiel Senioren dem „Spiel der Könige“ frönen können.

Bis zur Eröffnung soll es gar nicht mehr lange dauern, wie Geschäftsführer Michael Zeuner erklärt: „Unsere Weihnachtsfeier wollen wir hier feiern.“

Bis zu 40 Schachbretter können gleichzeitig bespielt werden

Bis dahin sollen die Räume so hergerichtet werde, dass am Nachmittag zwei Trainingsgruppen mit jeweils sechs bis acht Teilnehmern spielen können. Bis zu 40 Bretter sollen aufgestellt werden können, meint Zeuner.

Zur Umsetzung sucht der Verein weiter Unterstützer und vor allem Sponsoren, die beispielsweise auf einer Sponsorenwand oder den T-Shirts bei Turnieren auftauchen wollen. Wie beim Fußballstadion könnten auch Namensrechte für die Trainingsräume vergeben werden, sagt Zeuner weiter.

Magdeburger Schachverein führt erstmals Familienmeisterschaft durch

Bis das Schachhaus eröffnet wird – das erste seiner Art in Deutschland – kann der Verein noch eine andere Premiere feiern. Am 17. November 2024 wird im Amo das erste selbst organisierte Familienturnier durchgeführt, kündigt der Geschäftsführer an.

Und eigentlich hätte in diesem Jahr der 15. Geburtstag des Vereins gefeiert werden können. Das Geld für eine Feier soll aber erstmal in den Umbau gesteckt werden, um dann später im eigenen Schachhaus richtig feiern zu können.