Die zwei Seiten einer Baustelle in Ottersleben

Verkehr in Magdeburg

Unter Vollsperrung wird in der Königstraße in Magdeburg-Ottersleben gebaut.

Magdeburg - Unter Vollsperrung wird in der Königstraße gebaut. In dieser Hauptverkehrsstraße durch Ottersleben werden neue Leitungen verlegt, sowie die Geh- und Radwege erneuert. Im Bereich zwischen Schäferbreite und Rosenstraße wurde auch der barrierefreie Ausbau der Haltestelle „Schäferbreite“ realisiert.

Allerdings nur auf der Südseite (Fahrtrichtung Bördepark). Dort wurden spezielle Borde gesetzt und die Wegeführung angehoben, um fortan hindernisfrei in den Bus einsteigen zu können.

Dass dies am Haltepunkt an der Nordseite (Richtung Eichplatz) nicht erfolgt ist - obwohl der Gehweg dort ebenfalls ertüchtigt wurde - ließ einen Anwohner gegenüber der Volksstimme von einem „Schildbürgerstreich“ sprechen.

Auf dieser Seite der Straße ist der Haltepunkt "Schäferbreite" barrierefrei ausgebaut worden. Auch ein roter Fahrradstreifen existiert. Foto: Konstantin Kraft

Auf Nachfrage hatte die Stadtverwaltung erklärt, dass der betroffene Bereich auf der Nordseite der Königstraße, in dem sich die Haltestelle in Fahrtrichtung Eichplatz befindet, außerhalb des Planungs- und Ausbaubereiches liege.

Auf dieser Straßenseite findet sich lediglich graues Pflaster. Foto: Konstantin Kraft

Es ist nicht das einzige Nord-Süd-Manko an der Baustelle. So wurde auf der Südseite der Königstraße im Zuge der Bauarbeiten ein ausgewiesener Fahrradstreifen (roter Pflasterbelag) angelegt.

Nicht so im Norden. Ob dies noch geplant sei, wollte FDP-Stadträtin Carola Schumann in einer Anfrage an die Stadtverwaltung wissen.

Erst im nächsten Jahrzehnt

Kurz gesagt: nein. Für die Planung hat das Geld gefehlt. Oder wie es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung heißt: „Für die erforderliche Vorplanung, in deren Rahmen eine sachlich fundierte und damit auch belastbare Variantenentscheidung stattfindet als Voraussetzung für die weitere Planung und spätere Realisierung, standen keine finanziellen Mittel zur Verfügung.“

Laut Prioritätenliste zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen in Magdeburg soll die Planung für den offenen Haltepunkt „Schäferbreite“ ab 2034 und die Umsetzung ab 2037 erfolgen.

Einen vorzeitigen Ausbau wird es wohl nicht geben. Dafür sei eine „qualifizierte planerische Betrachtung“ notwendig, „in der alle Aspekte, wie die Führung von Radfahrern und Fußgängern im Haltestellenbereich berücksichtigt werden müssen, sowie Befindlichkeiten von Leistungsträgern im öffentlichen Bereich“, heißt es aus dem Rathaus.