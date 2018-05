Unbekannte sind in Magdeburg vermutlich über ein Fenster in ein Geschäft eingebrochen. Symbolfoto: Gina Sanders

Bargeld, Schmuck und Münzen haben Einbrecher in Magdeburg aus einem Computer-Geschäft gestohlen.

Magdeburg (ag) l Bei einem Einbruch in ein Computer-Geschäft in Magdeburg-Sudenburg erbeuteten bislang unbekannte Täter am Montag einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck und Goldmünzen.

Der oder die Täter hatten sich offensichtlich zwischen 4 und 7 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft. Innerhalb der Räumlichkeiten wurden diverse Behältnisse geöffnet und durchwühlt.