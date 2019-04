In Magdeburg wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei PKW gestohlen. Symbolfoto: Peter Hebgen / pixelio.de

Unbekannte Diebe haben aus dem Magdeburger Stadtteil Ottersleben zwei Fahrzeuge entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Magdeburg (jl) l In Magdeburg wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei PKW gestohlen. Den Diebstahl seines weinroten Jaguars bemerkte ein Mann am Mittwochmorgen, 17. April, gegen 5.45 Uhr. Der PKW wurde am Abend zuvor auf dem Grundstück des Fahrzeughalters unter einem Carport geparkt. In dem Jaguar befanden sich zudem persönliche Dokumente und Gegenstände des Halters.

Ebenfalls am Mittwochmorgen und nur ein paar Straßen von dem ersten Tatort entfernt, wurde gegen 6 Uhr der Diebstahl eines grauen VWs festgestellt. Auch dieses Fahrzeug hatte der Halter am Abend zuvor vor dem Haus abgestellt. In dem VW befanden sich zusätzlich diverse persönliche Sachen.

Die Polizei leitete gleich nach Bekanntwerden der Diebstähle Fahndungsmaßnahmen sowie Ermittlungsverfahren zu den PKW ein. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten sich unter 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.