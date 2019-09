Nach einem Einbruch in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.

Magdeburg l Unbekannte Täter sind am Montag, 9. September 2019, in ein Haus im Quittenweg in Magdeburg eingedrungen. Sie hebelten eine Tür zum Haus auf. Im Inneren wurden diverse Zimmer durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher einen Laptop, Schmuck und Bargeld, teilte die Polizei weiter mit. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.