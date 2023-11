Das Ordnungsamt hat für Magdeburg neue Blitzer angekündigt. Wir zeigen, wo die Radarfallen in der Zeit vom 20. bis 24. November stehen sollen.

Hier stehen diese Woche Blitzer in Magdeburg

Achtung, Blitzer in Magdeburg! In diesen Straßen stehen ab Montag Radarfallen.

Magdeburg (vs) - Es wird auch vom 20. bis 24. November wieder auf den Straßen in Magdeburg geblitzt. Dies geht aus einer Mitteilung des Ordnungsamts hervor.

Demnach sollen vier Blitzer wieder für einen geregelten Verkehr in der Landeshauptstadt sorgen. Dennoch weist das Amt darauf hin, dass sich an der Verteilung der Radargeräte in Magdeburg immer noch etwas ändern könne: "Abhängig von der Verkehrssituation kann es vorkommen, dass auf andere Standorte ausgewichen wird", heißt es dort.

In diesen Straßen wurde vom 13. bis 17. November geblitzt:

- Olvenstedter Graseweg (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Kroatenweg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- St.-Josef-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Leipziger Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Auf diesen Strecken wird vom 20. bis 24. November geblitzt:

- Am Neustädter Feld (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Alt Salbke (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Berliner Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

- Sternbrücke (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet außerdem dringend um die Beachtung der gesamten Straßenbeschilderung vor Ort.

Gute Fahrt!