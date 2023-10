Das Magdeburger Krankenhaus bekommt eine neue Rettungswache. Nachdem sich die Kosten erhöht haben, soll ein neuer Titel für den B-Plan her. Auch der Geltungsbereich verändert sich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Weil die Rettungswache am städtischen Klinikum Olvenstedt für die aktuellen Anforderungen zu klein ist, soll eine neue in unmittelbarer Nähe entstehen. Bereits im Juli 1991 hat der Magdeburger Stadtrat den Aufstellungsbeschluss für eine Erweiterung des Klinikums beschlossen. Aufgrund fehlender konkreter Planungen wurde das Planverfahren in der folgenden Zeit nicht weiter vorangetrieben. Nun werden die Pläne konkreter. Kosten, Geltungsbereich und Titel des B-Plans soll sich noch verändern.