Diese Feste und Projekte in Magdeburg werden 2026 finanziert

Magdeburg. - Jedes Jahr gibt es von der Stadt Magdeburg einen Zuschuss in Höhe von über 2.300 Euro für die Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit (GWA). In jeder Stadtteilgruppe müssen diese verteilt werden. Wo in Nordwest und Neu-Olvenstedt 2026 investiert wird und welche Feste anstehen.