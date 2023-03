In Magdeburg werden am Mittwoch, 8. März 2022, Kindertagesstätten bestreikt. Aufgerufen haben Gewerkschaften.

Magdeburg - Kinder und ihre Eltern müssen sich für den 8. März 2023 umstellen: Gewerkschaften haben zu einem eintägigen Warnstreik in städtischen Kitas aufgerufen. Umfangreiche Einschränkungen sind damit verbunden.

Für den 8. März haben zwei Gewerkschaften zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen, von denen auch die Landeshauptstadt Magdeburg betroffen ist., teilte ein Stadtsprecher mit. Vier städtische Kindertageseinrichtungen und die beiden städtischen Horte seien deshalb am 8. März 2023 geschlossen.

Dazu gehören die Kitas "Funkelfix" im Olvenstedter Grund 6, "Wolkenschäfchen" in der Herrenkrugstraße 141a, "Waldwuffel" in der Stormstraße 13 und "Moosmutzel" in der Kleinen Schulstraße 26 sowie die beiden Horte "Agga Knack" in der Bertolt-Brecht-Straße 9 und "Kiki Sonne" in der Moldenstraße 13. Für die Kinder dieser Einrichtungen könne wegen des Warnstreiks am 8. März keine Betreuung übernommen werden, hieß es.

Die Kita "Mimmelitt" habe nur eingeschränkt geöffnet. Die Kitas "Wolkenstein" und "Traumzauberbaum" würden normal geöffnet sein.

Neben Verdi hatte zum Streik auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen-Anhalt (GEW) auf. Hintergrund sind laufende Verhandlungen zu besseren Lohn- und Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst.

Nicht betroffen sind Kitas in freier Trägerschaft von Vereinen und Verbänden.