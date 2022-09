Diskussion in Magdeburg: E-Roller im Weg - „Das ist die Pest!“

Magdeburg - Ende August 2022 sind in Magdeburg die Elektroroller, die E-Scooter, von zwei Verleihfirmen aufgetaucht. Seitdem schlagen die Wellen der Diskussion hoch: Die einen freuen sich über ein zusätzliches und einfach per App verfügbares Mobilitätsangebot, die anderen sehen in den Fahrzeugen ein Hindernis. Das gilt vor allem dann, wenn die E-Scooter von ihren Nutzern so abgestellt werden, dass sie Wege blockieren. Dass diese Situation, wie sie in vielen anderen Großstädten bereits zu beobachten ist, in Magdeburg nicht einfach so hingenommen werden soll, zeigt die Diskussion im Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr.