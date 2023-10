Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Tanz, Gesang, Schauspiel: Die Operette bietet leichte Unterhaltung. In Magdeburg drohte die kleine Schwester der Oper aber in ein Drama umzuschlagen. Doch nun bahnt sich ein Happy End an, wie es selbst Johann Strauß kaum besser hätte inszenieren können. Das Operettencafé, für das die Stammgäste gekämpft hatten, soll an neuer Stelle wieder aufleben. Wie es dazu gekommen ist und wo demnächst zu Kaffee und Kuchen Operetten serviert werden, erklären die Veranstalter, die sich über das Engagement ihres treuen Publikums freuen.