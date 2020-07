Sängerin Ute Lemper hat ihren Auftritt bei den Magdeburger Domfestspielen abgesagt. Für sie wurde Ben Becker engagiert.

Magdeburg l Bei den Magdeburger Domfestspielen gibt es eine Programmänderung. Sängerin Ute Lemper hat ihren Auftritt in Magdeburg am 4. Oktober 2020 abgesagt. Für sie übernimmt Schauspieler Ben Becker, wie der Verein Stadtmarketing Magdeburg in einer Pressemitteliung am Mittwoch mitteilte.

Ute Lemper begründete ihre Absage mit der Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen unsicheren Einreisebestimmungen. Die Sängerin lebt in den Vereinigten Staaten in New York. Für die Einreise aus den USA nach Deutschland gelten noch immer Einreisebeschränkungen, wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen. Warnungen und Hinweise diesbezüglich sind auf den Internetseiten vom Auswärtigen Amt und dem Robert-Koch-Institut vermerkt.

Als Ersatz für Ute Lemper haben die Organisatoren Ben Becker verpflichtet. Dieser wird mit seinem Literaturprogramm "Der ewige Brunnen" im Magdeburger Dom auftreten. Das Programm besteht nach Angaben der Organisatoren aus Dichtkunst, die vor über 50 Jahren von Ludwig Reiners zusammengestellt wurde. Becker habe die Zusammenstellung mit Werken von anderen Künstlern ergänzt, heißt es in der Pressemitteilung. So werden sowohl Stücke von Goethe als auch von Rio Reiser aufgeführt. Musikalisch begleitet wird Becker vom Pianisten Yoyo Röhm.

Die bereits gekauften Karten für das Konzert von Ute Lemper können an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben oder umgetauscht werden. Die Magdeburger Domfestspiele finden zum 12. Mal statt. Die diesjährige Auflage steht im Zeichen des Jubliäums "500 Jahre Domvollendung". Die Festspielwoche war wegen der Corona-Pandemie bereits in den Herbst verschoben worden und beginnt deshalb erst am 27. September. Die Veranstaltung soll bis zum 4. Oktober 2020 dauern.