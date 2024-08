Sommer im südlichen Magdeburger Stadtzentrum: Dank mehrerer Lkw-Ladungen verwandelt sich die Fläche des Domplatzes in ein Areal für verschiedene Sportarten.

Cooles Vergnügen in der City

Magdeburg. - Rund 1.000 Tonnen Sand müssen dieser Tage herbeigeschafft und auf dem Magdeburger Domplatz verteilt werden. Die gepflasterte Fläche verwandelt sich in ein Sportareal mit Strandgefühl. Hier wird vom 9. bis 18. August ein umfangreiches Sportprogramm geboten. Worum geht es genau? Was wird geboten? Wie kann man mitmachen? Ist das Ganze kostenlos? Was wird aus dem Wasserspiel? Hier die Antworten.