Im Klinikum Magdeburg gab es nicht nur ein Neujahrsbaby, sondern auch ein Silvester-Baby. Was über die beiden Kinder bekannt ist und welche Besonderheit es in einer Familie gibt.

Magdeburg - bel

Im Klinikum Magdeburg gibt es ein Neujahrsbaby. Am 1. Januar um 16.06 Uhr wurde Soufian Frran als das erste Kind im Klinikum Magdeburg 2025 geboren. Das verkündet das Krankenhaus auf seinen Social-Media-Kanälen.

3.130 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß ist die Spontangeburt, die von Hebamme Annett Treschau und Assistenzärztin Susen Bothin betreut wurde. Mutter und Kind sind wohlauf. Das Baby bleibt ist jedoch nicht die einzige besondere Geburt in Neu-Olvenstedt.

Neujahrsbaby Soufian Frran mit Hebamme Annett Treschau und Assistenzärztin Susen Bothin. Foto: Klinikum Magdeburg

Besondere Geburtstage in der Familie

Am Silvestertag wurde um 10.21 Uhr Leni Lou Lampe geboren. Sie und Mutter Jenny sind ebenfalls wohlauf. Die Kleine wurde in eine waschechte Feiertagsfamilie geboren – die Mama hat nämlich an Heiligabend Geburtstag. „Da ist die Party immer sicher“, so die stolzen Eltern nach der Geburt.

Schwester und Bruder von Leni durften sie bereits gestern per Video-Anruf bewundern und sich auf sie freuen. Hebamme Heike Schäfer und Assistenzärztin Sina Marsch halfen der 2.660 Gramm schweren und 50 Zentimeter großen Leni auf die Welt.