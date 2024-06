Magdeburg - Neugierig betrachten die Drachenlandkinder das neue Gerät auf der Grünfläche. Denn die Johanniter-Kita in der Badeteichstraße in Magdeburg-Rothensee hat eine neue Spielmöglichkeit auf ihrem Spielplatz bekommen. Die Federwippe soll als „Begegnungsspielgerät“ fungieren, wie Kitaleiterin Saskia Möckel erzählt. Gleichzeitig könnten vier Kinder miteinander wippen, auch aus verschiedenen Altersgruppen.

Die Kita ist in Krippe und Kindergarten aufgeteilt und „jede Gruppe hat ihren eigenen Spielplatz. Wir wollten aber auch Spielgeräte, mit denen beide Altersgruppen zusammen spielen können,“ erklärt sie. Sie ist selbst Mutter und weiß, wie Kinder ihren Alltag wahrnehmen und wie wichtig Spiele sind.

Unternehmen aus Schönebeck übernimmt Finanzierung von Spielgerät

Durch das Internet kam sie auf die Federwippe, und stellte einen Antrag beim Jugendamt. Letztlich übernahm Ambulanz Mobile Schönebeck die Kosten. Das Unternehmen stattet seit Jahren die Rettungswagen der Johanniter aus und wollte 2.000 Euro an Kinder in Magdeburg spenden, berichtet Saskia Möckel.

„Hans Jürgen Schwarz, der Chef von Ambulanz Mobile, nahm Kontakt mit unserem Fachbereichsleiter Matthias Boxhorn auf und plante die Spende. Da unser Vorschlag in das Budget fiel, wurde uns die Federwippe geschenkt. Ohne die Spende wäre das nicht möglich gewesen.“

Kita Drachenland hat weitere Wünsche: Fassadenbild und neue Rutsche

Während der eine Wunsch nun in Erfüllung gegangen ist, seien weitere noch in Planung oder in der Warteschleife. So hofft die Kita auf weitere Spenden, um den Kindern eine Rutsche kaufen zu können und um ihren Drachenland-Drachen auf die Fassade malen zu können, damit dieser auf seine Schützlinge aufpasse, zählt die Kitaleiterin auf.

„Wir bekommen von der Initiative Otto pflanzt bald 250 Büsche geschenkt, die als Sichtschutz dienen sollen. So langsam aber sicher wird es genau das, was ich mir unter einer Kita vorstelle – mit einem, wie wir es nennen, ,Draußenwohnzimmer’“, schwärmt Saskia Möckel.