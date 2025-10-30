Aufgrund der zunehmenden Einbrüche in Biederitz erhöht die Polizei ihre Truppenstärke auf der Straße. Damit reagiert sie auch auf eine beunruhigende Tendenz.

Biederitz. - Herumschleichende Gestalten, Meldungen von Diebstählen und Kommentare, die Schlimmes befürchten lassen: Auf Facebook mehren sich die Beiträge zu Einbrüchen in Biederitz. Wie die Polizei nun mitteilt, ist die Dunkelziffer jedoch noch viel höher als bislang angenommen. Auch lässt sich eine beunruhigende Tendenz in kurzer Zeit beobachten.